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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nin kadın drone pilotları belgelerini aldı

İHA

Kuşadası Belediyesi’nin kadın drone pilotları belgelerini aldı

Kuşadası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli 6 personele insansız hava aracı (drone) pilotluğu eğitimi verildi. Drone pilotu olmaya hak kazanan 6 personelden 3’ünün kadın olması Kuşadası Belediyesi’nin kadınlara duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.
Kuşadalılara daha kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi eğitime ve teknoloji kullanımına büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, son olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline drone olarak adlandırılan insansız hava aracı eğitimi almasını sağladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış yetkili bir kurum olan Akademi 22 Eğitim Danışmanlık tarafından verilen eğitime katılan personel, kentin ve belediye faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla insansız hava aracını yetkin bir biçimde kullanabilecek.
Basın Yayın Halkla İlişkiler koordinatörü Atıl Ulaş Bengi, Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel’İn talimatı ile tüm birimlerde hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak eğitimlerin planlandığını belirtti. Ulaş Bengi, “ Belediyemizin tüm birimlerinde eğitim ve teknoloji en üst seviyede kullanarak hizmetlerimizde uluslararası standartlarda yerine getirmeyi hedefliyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak gerek basın kuruluşları nezdinde gerekse sosyal medya aracılığı ile yaptığımız tanıtım faaliyetlerini en güzel görseller ile sunmak için personelimizin yetkinliği artırıyoruz. Bu kapsamda da 3’ü kadın olmak üzere 6 personelimiz iHA pilotaj eğitimini tamamlayarak ehliyetlerini aldılar" dedi.

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