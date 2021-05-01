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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '1 Mayıs' mesajı

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '1 Mayıs' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, "Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan emekçi kardeşlerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

İşçilerin emeğin ve üretimin isimsiz kahramanları olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Hayatımızın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olan, bedeni ve beyin gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en büyük gücü olmuştur. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimiz, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanlarıdır. Çalışmak, üretmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak, alın teri dökmek kutsal bir faaliyettir. 1 Mayıs’ta emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günüdür" dedi.

1 Mayıs'ı yeniden meydanlarda coşkuyla kutlayabilmek için Korona virüs salgını dolayısıyla alınan kural ve getirilen kısıtlamalara uyulması gerektiğini hatırlatan Aksoy, "Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, devletimiz, hükümetimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle; Ülkemizin bugünkü ekonomik gücüne sahip olmasında emekleri bulunan, alın terleriyle gece gündüz özveriyle çalışıp üreten vatandaşlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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