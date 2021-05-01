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Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 'Ameliyathane Teknikerleri Günü' kapsamında 'Covid 19 Pandemisinde Ameliyathanelerde Gerekli Önlemler' paneli gerçekleştirildi.

Covid-19 pandemisinde ameliyathanelerde gerekli önlemler paneli gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘Ameliyathane Teknikerleri Günü’ kapsamında ‘Covid 19 Pandemisinde Ameliyathanelerde Gerekli Önlemler’ paneli gerçekleştirildi.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl açılış konuşmasında, öğrencilerin gününü kutladı ve Covid19 pandemisinde hastane ortamında çalışma koşullarının farklılıklarına vurgu yaptı. Moderatör Öğr. Gör. Gökçe Sibel Turan, öğrencilerin gününü kutlayarak Ameliyathane Hizmetleri Programının tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Doğan konuşmacı olarak yer aldığı panelde; ulusal ve uluslararası ülkelerin ameliyathanelerinde Covid19 pozitif ve negatif hastalara yaklaşımda gerekli önlemlerin alınmasında oluşturulan kılavuzların ve organizasyonun önemi hakkında bilgi verdi.

Ameliyathane ortamından en çok etkilenenlerin sağlık çalışanları olması nedeni ile kişisel koruyucu ekipmanların gerekliliğini vurgu yapan Prof. Dr. Nazım Doğan, ameliyathane ortamı içerisinde sağlık çalışanlarının hastalarla ve ekipmanlarla bulaşmalarını önlemek amacı ile yapılan birçok yeni düzenlemenin olduğunu ifade etti. Öğrencilere ameliyathane ortamında doğru ve hatalı uygulamaları fark etme hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nazım Doğan, etkin karar verme ile girişimleri doğru yer ve zamanda uygulayabilmenin yaşamın kritik anında çok önemli olduğunu vurguladı.
Moderatör Öğr. Gör. Halise Çinar’ın öğrencilerden gelen soruları Prof. Dr. Nazım Doğan’a yöneltmesi ve soruların yanıtlanmasının ardından Doğan, Yüksekokul yönetimine, akademik personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Panel, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl’ın teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.

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