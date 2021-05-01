Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Ortaöğretim Kurumları arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 17 Özel Öğretim Kurumları arasında Ulusal ve Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcu öğrencilerin Özel Öğretim Kurumlarında yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri için, "Öğrencilerin Eğitiminde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bu protokol ile yüzde 100 burslu olarak eğitim görecek olan ortaöğretim öğrencilerinin aynı zamanda kişisel, sosyal ve sportif gelişmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ortaöğretim sporcu bursu imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakatla birlikte 90 kontenjanın sporculara verildiğini söyledi. "Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimize hem sportif kariyer, hem de akademik kariyer yapma imkanı sundu. Okul ve spor hayatı arasında seçim yapma sorununu ortadan kaldırdı. Şimdilik 16 Özel Ortaöğretim Kurumlarımız ile protokol imzaladık. İnşallah devamı gelecek çalışmalarımız bu yönde. Bu okullarda sporcularımız yüzde 100 burslu bir şekilde eğitim görebilecek. Bu okullarda eğitim gören sporcular, dünyanın her yerinde hem ülkemizi, hem de okullarını temsil edecek, alacakları madalyalarla hepimizi gururlandırmakla kalmayacak, eğitim gördükleri kurumların marka değerine de ciddi katkılar sağlayacaklar. Sporcularımıza bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Özel Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum ve Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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