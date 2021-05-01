Aydın Ezgi ile yeniden

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde smaçör Ezgi Bektaş'ya yeniden anlaştı. Mavi-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattığımız Ezgi Bektaş'a, mavi-beyazlı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aydın temsilcisi iç transferde pasörler Duygu ve Aslıhan'la, dış transferde ise Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ve Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz'la el sıkışmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-05-01 11:47:19



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