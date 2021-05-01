Başkan Çondur, TOBB Ege ve Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen TOBB Ege ve Marmara Bölge Toplantısı’na katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Ege ve Marmara Bölge toplantısında, bölge oda/borsa başkanları ile istişarelerde bulunuldu.

Hisarcıklıoğlu, pandeminin başlangıcından bu yana tüm oda/borsa başkanlarının üyelerinin nabzını tuttuğunu, kendisinin de Bölge Oda ve Borsa Başkanlarından bilgi alarak Türk iş dünyasının sıkıntılarını ilgili makamlara aktardığını anlattı. Ekonomi çarkının dönmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmenin detaylarını oda/borsa başkanları ile paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından yapılan girişimler ve gerçekleştirilen projelere ilişkin oda/borsa başkanlarına bilgilendirmede bulundu. Sektörlerde ve yerelde yaşanan sıkıntıların ele alındığı toplantıda, oda/borsa başkanları sorun ve çözüm önerilerini TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen toplantıda KDV iadelerinin ve vergi mahsuplaştırma sürelerinin uzun olması sebebiyle yaşanan soruna dikkat çekerek vergi daireleri tarafından KDV iadeleri ile mahsuplaştırma işlemlerinin uzun bir sürece yayılmasının önlenmesi gerektiğini ve ilgili işlemlerin hızlıca tamamlanmasının daha doğru olacağını ifade etti.

Kredi ödemeleri için erteleme ve yapılandırma önerisi

Uygulanan tam kapanma süreci ile bazı sektörlerin sıkıntı yaşayabileceklerini ve bu süreçten olumsuz etkileneceklerini ifade eden Çondur, tam kapanma ile işlerinde sıkıntı yaşayan sektörler için kredi ödemelerinde erteleme ya da yapılandırma işlemlerinin tekrar gündeme alınmasının doğru olacağını TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na sundu.

Firmalara kredi desteği

Bankalardaki kredi alma sürecinin zorluğu noktasında sektör firmalarının sıkıntı yaşadığını dile getiren Çondur, nakit sıkıntısı yaşayan ve kredi desteğine ihtiyaç duyan firmalar için faiz oranlarının kontrol altına alınması ve üretim için mali destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

Salgın sürecinin ekonomiye yansıyan olumsuz etkilerini azaltmak adına tespit edilen üye sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, taleplerimizi ilettik. Başkanımız Hisarcıklıoğlu, pandeminin başlangıcından bu yana sektörlerde ve yerelde yaşanan sıkıntılarımızı yakından takip etmekte ve sorunların aşılması noktasında ilgili bakanlıklar ile görüşmeler sağlamaktadır. İletmiş olduğumuz sorun ve çözüm önerileri noktasında bizlere destek olan TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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