Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanmayı fırsata çevirerek birçok noktada yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına 17 günlük tam günlerinde hız verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı yol yapım ekipleri Kuşadası, Yenipazar, Bozdoğan, Efeler ve Didim’deki cadde ve bulvarlarda yoğun bir çalışma yaparak kapanma sona ermeden asfaltlanmış yeni yollarla Aydınlıları buluşturmayı hedefliyor.

Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı konforlu ve güvenli yollar ile karşılayacağız”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tam kapanma döneminde özellikle yol yapım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tam kapanma dönemi bizler için iyi bir fırsat oldu. Trafikte araç sayısının azalması nedeniyle ekiplerimiz çalışmalarında çok daha hızlı yol alıyor. Vatandaşlarımız evlerinde bu süreci sağlık içerisinde geçirdikten sonra onları yenilenmiş daha konforlu ve güvenli yollar ile karşılayacağız.” dedi.

“Kuşadası Atatürk Bulvarı’nda çalışma başladı”

Kuşadası’nın en işlek bulvarlarından biri olan ve tek yön uygulamasına geçildikten sonra refüjün atıl duruma geldiği Atatürk Bulvarı’nda güvenli ve konforlu bir yol oluşturmak isteyen Büyükşehir ekipleri çalışmalarına başladı.

Büyükşehir ekipleri, trafik düzenlemesine uygun kaplama ve yenileme için yolda gerekli altyapı çalışmasını gerçekleştirdikten sonra kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimini yaparak Atatürk Bulvarı’na yeni bir görünüm kazandırmış olacak.

“Didim İnönü Bulvarı’nın alt ve üst yapısı sıfırlanıyor”

Didim İnönü Bulvarı’nda yoğun çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında artan nüfusla birlikte sıklıkla kullanılan ve zaman içerisinde yıpranan İnönü Bulvarı’nı sıcak asfalt çalışması yaparak yenileyecek.

Yolda asfalt söküm işlemi sürerken bir yandan da altyapı çalışmalarına hız verildi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de Fen İşleri ekipleri ile koordineli olarak İnönü Bulvarı’nda çalışma gerçekleştiriyor. Bulvardaki altyapı yenileme çalışması ardından sıcak asfalt kaplaması yapılarak İnönü Bulvarı Didimlilerin hizmetine sunulacak.

“Efeler’de yoğun çalışma sürüyor”

Efeler’in yollarını yenileme çalışmaları da son sürat devam ediyor. Denizli Bulvarı’ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve şehir içine bağlanan yol olması bakımından önemli bir güzergâh olan Posta Caddesi, Büyükşehir ekipleri tarafından yenileniyor. Posta Caddesi’nde de ilk olarak ASKİ ekipleri altyapı çalışması gerçekleştirdi ve güçlü bir yağmur suyu hattı oluşturuldu.

ASKİ’nin ardından çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri ekipleri, caddede sıcak asfalt serimi öncesinde pmt serimi ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Posta Caddesi’ndeki çalışmanın sona ermesinin ardından Batı Gazi Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı ve Posta Caddesi üzerinden Denizli Bulvarı’na ulaşan uzun bir hat Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından baştan sona yenilenmiş olacak.

“ASTİS’te yollar parke ile kaplandı”

Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca liralık yatırımı ile altyapısı yenilemesi yapılan ASTİS’te sıra üstyapı çalışmalarına geldi. Fen İşleri ekipleri yol düzenlemesi yaptıktan sonra parke kaplama çalışmasıyla konforlu yollar oluşturmayı sürdürüyor.

“Tekstil Bulvarı yenileniyor”

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon TL bedelle kamulaştırılarak Aydınlıların ortak noktası değeri haline getirilen Tekstil Park Yaşam Alanı’nda restorasyon ve yapım çalışmaları sürerken bir yandan da bağlantı yolları da yenilemesi yapılıyor.

Tekstil Bulvarı’nda çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, yoldaki parke taşlarının sökümüne başladı. Altyapı ve asfalt hazırlık çalışmalarının ardından kaldırım, peyzaj ve sıcak asfalt çalışması yapılacak olan yolda yeni bir görünüme sahip olacak.

“Büyükşehir çalışıyor yollar kısalıyor”

Yenipazar Direcik ile Bozdoğan Alamut mahallelerini birbirine bağlayan 2,7 km’lik yolda da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, asfalt sathi kaplama öncesinde yolu hazır hale getirmek için yoğun bir mesai yapıyor. İki mahallenin yanı sıra ilçeleri de birbirine bağlayan bu yol ile mesafe 5 km kısalmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.