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KUTO Başkanı Akdoğan TOBB Ege ve Marmara Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı

İHA

KUTO Başkanı Akdoğan TOBB Ege ve Marmara Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ege ve Marmara Bölge Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşti.
Ege ve Marmara bölgelerinde yer alan Oda/ Borsaların Yönetim Kurulu Başkanlarının katılarak istişarelerde bulunduğu toplantıya, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan katılarak üyelerin sorunlarını aktardı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, pandeminin başlangıcından bu yana tüm oda/borsa başkanlarının üyelerinin nabzını tuttuğunu, kendisinin de Bölge Oda ve Borsa Başkanlarından bilgi alarak Türk iş dünyasının sıkıntılarını ilgili makamlara aktardığını anlattı, “kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve hayata geçen diğer pek çok destek, bu talepler neticesinde gerçekleşti” dedi.

Oda/Borsa başkanlarının tam kapanma tedbirlerinin ekonomiye etkileri ve bu konuda görüş ve önerilerini dile getirdikleri toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın aktardığı konular arasında; tüm resmi kurum ödemeleri ve kredilerin faizsiz olarak ertelenmesi, karşılıksız kira yardımları ve hibelerin önemi yer aldı. Akdoğan; tam kapanma sürecinde üyelerimize nefes aldıracak daha fazla desteğin hayata geçmesini umuyoruz” dedi ve pandeminin turizm bölgelerine etkisinin çok fazla olduğunu söyledi.

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