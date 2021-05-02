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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamp sevdası Aydınlı vatandaşı canından etti

İHA

Kamp sevdası Aydınlı vatandaşı canından etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın’dan Bursa’ya kamp yapmaya giden Ramazan Elçin kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında 5 arkadaş Aydın’dan Bursa’nın İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi Menekşe mevkiine kamp yapmaya geldi. 5 arkadaştan biri olan Ramazan Elçin (64), dün gece saat 01.00 sıralarında ayağı kayarak 50 metrelik kayalıklardan aşağı düştü. Paniğe kapılan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli’nden de kurtarma ekipleri olay yerine takviyeye geldi. Bölgenin kayalık ve ormanlık olması nedeniyle kilometrelerce yürüyerek aramakurtarma çalışması yürüten ekipler, bu sabah saatlerinde Ramazan Elçin’in cansız bedenine ulaştı. Elçin’in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, diğer 4 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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