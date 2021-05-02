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Ukrayna ve ABD'li turistlerden Afrodisias Antik Kenti'ne ziyaret

DHA

Ukrayna ve ABD'li turistlerden Afrodisias Antik Kenti'ne ziyaret


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti Ukrayna ve ABD'li turistleri ağırladı. Ukraynalı turistler tur halinde 20 yıl sonra ilk kez antik kenti ziyaret ederken, kente hayran kaldı.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 20 yıl sonra tur şirketleriyle anlaşma sağlayarak  UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ne Ukraynalı turistlerin gelmesini sağladı.Türkiye'ye gelen Ukraynalı 200 kişiden ilk 10'u anlaşma sağlanan turlarla Afrodisias Antik Kenti'ne geldi.  Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal ile heyeti karşıladı. Rehber Mehmet Ördem,bu turistlere, Antik Kenti gezdirip, tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgiler verdi. Ukraynalı kafile Antik Kenti gezdiği sırada başka bir tur firmasıyla 60 kişilik bir ABD'li turist grubu da geldi. ABD'li turistler de özellikle müzedeki heykelleri inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi. ABD'li turistler ayrıca kenti rehber eşliğinde gezerek bilgi aldı. İl Kültür ve  Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Belediye Başkanı Zeki İnal, Afrodisias'a gelen Ukraynalı ve ABD'li turistlere çeşitli hediyeler takdim etti.
'HAYRAN KALDIM'
Afrodisias Antik Kenti'ne hayran kaldığını ifade eden Ukraynalı Natalia Klekova, "İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Böyle tarihi bir yere ilk kez gelme imkanı buldum. Türklerin misafirperverliklerinden çok memnun kaldık. Tarihi güzellikleri gezip görmek çok hoşumuza gitti. Tekrar tekrar gelerek daha başka yerleri de görmek istiyoruz" dedi.
'AFRODİSİAS EN ÖNEMLİ PARÇA'
ABD'li kafileyi getiren Aydın Turizm Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın da "Çok kötü giden bir sezonla karşı karşıyayız. Pandemi dünyayı ve Türkiye'yi çok kötü bir şekilde etkiledi. Buna rağmen yine de Türkiye'ye gelmek isteyen çok fazla insan var. Şu an ABD'li bir grup özellikle Afrodisias'ı görmeye geldi. Zaten güzel bir şehir olan Afrodisias'ı göstermek de bize düştü. Türkiye'yi görebildikleri için çok mutlular. Ayrıca Türkiye'de Hıristiyanlığın başlangıcını anlayabilmek için buradalar. Bizim özellikle '7 kiliseler' dediğimiz yeri görmeye geldiler ama onun dışında Antalya ve Aydın'da da birçok ören yeri ve müzeyi gezecekler. Afrodisias bu programın içinde en önemli bölümlerden biri" diye konuştu.
'YAHUDİ CEMAATİNİN YAZITLARI AFRODİSİAS ANTİK KENTİ'NDE MEVCUT'
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın'da din, kültür, tatil turizminin yanı sıra deniz, kum, güneşi bir arada sunabildiğimiz harika bir modele sahibiz. Yahudi cemaatinin indekslendiği yazıtlar Afrodisias Antik Kenti'nde mevcut. Son derece ilgi çekici bir eserler. Turistler bunları yerinde görmek için geliyor. Hem dinler tarihi açısından hristiyanlığın başlangıç noktasında ve yahudilik hakkında burada bilgi sahibi oluyorlar. Harika bir antik kenti eşsiz bir değeri görme fırsatı buluyorlar. Pandemi öncesinde Aydın'a 1 milyon 600 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2020 istatistiklerinde tabiî ki haliyle düşüşler yaşandı. Yabancı turist sayısında 300 binli sayılara geriledik. Bu yıl ise tahminlerimiz 500 binin üzerinde olacak" dedi.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ise "Bugün Ukraynalı ve ABD'li bir grubu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'yle burada karşıladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sayıların artmasını bekliyoruz" diye konuştu.
'İLK KEZ TURA DAHİL ETTİK'
Turist rehberi Mehmet Ördem de "Ege Bölgesi'nde Marmaris, Bodrum, Fethiye tur şirketi olarak bu yıl ilk defa Rusça konuşan Ukraynalı turistleri de tur programlarının içine dahil ettik. Turlarımız haftada 4 gün günübirlik yapılıyor. 2 binli yıllarda birçok ülkeden geliyorlardı ama Rusça konuşan misafirlerimiz olmuyordu. Ege Bölgesi'nde Afrodisias turistlerin ziyaret etmesinde önemli bir yere sahip oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karacasu Burhan CEYHAN
2021-05-02 15:42:44

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