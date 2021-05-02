20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 20 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Alacamescit Mahallesinde üzerinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın çeşitli suçlardan kaydı bulunan N.G. olduğu ve 'Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan arandığı anlaşıldı. Toplamda 20 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartılan N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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