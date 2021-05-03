Kuşadası'nda görülen yılanlarla ilgili uzmanlar uyardı; "Zehirli değiller, öldürmeyin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda görülen yılanlarla ilgili uzmanlar uyardı; "Zehirli değiller, öldürmeyin"

İHA

Kuşadası'nda görülen yılanlarla ilgili uzmanlar uyardı; "Zehirli değiller, öldürmeyin"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde her yıl bu zamanlarda görülen bilimsel adıyla Dolichophis Jugularis olarak bilinen karayılanlarla ilgili Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'den uyarı geldi. Sürücü, "Bu yılanlar zehirli değil, vatandaşlarımız bu yılanları öldürmesinler" dedi.

İki gündür sosyal medyada Kuşadası'nın bir mahallesinden kara yılanlarla ilgili haberler dolaştığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü vatandaşların panik yapmamasını istedi. Bunun olası bir durum olduğunu aktaran Sürücü, "Kervansaray’ın hemen üstünden başlayarak, Kese Dağı’na doğru devam eden yerleşim yerlerinin aralarında kullanılmayan harabe şeklinde evler ve arsalar bulunmaktadır. Genellikle bu yerlerden hemen her yıl buna benzer ihbarlar gelmektedir. Bu zamana kadar yapılan ihbarlarda tespit edilen yılanlara bakıldığında zehirli bir türe rastlanmamıştır. Yılanlarla karşılaşıldığında onları öldürmek yerine, fotoğrafının çekilerek EKODOSD’a yada Kuşadası Belediyesi’ne gönderilmesi halinde türleri tespit edilecektir. Ev içine giren yılan görülürse bu konuda Belediyenin İtfaiye birimi yardımcı olacaktır” dedi.

EKODOSD Bilim Danışmanı Prof. Dr. Kurtuluş Olgun kara yılanların kış uykusundan uyanarak kendilerini göstermeye başladıklarını ifade ederek, “Kuşadası’nda görülen zehirli olmayan kara yılanların davranışları normaldir. Bahar geldi, kış uykusundan uyandılar ve havaların da sıcak olması ile kendilerini göstermeye başladılar. Yılanların görüldüğü alandaki yerleşim yerinde, metruk ve harabe evlerin olduğu görülüyor. Bu tür alanlarda fareler de yoğun olarak yaşar. Doğal olarak fareler de yılanların en önemli beslenme grubunun başında gelir. Aslında yılanlardan korkmak değil, burada bulunduklarından dolayı sevinmek lazım. Ne kadar yılan varsa o kadar az fare demektir. Yılanlar sadece metruk alanlarda yaşar, ancak fareler metruk alanlarda yaşadığı gibi, beslenmek için evleri tercih ederler" diye konuştu.

"Sakin kalarak, rahatsız etmesinler"
Yılanları gören vatandaşların sakin kalmalarını isteyen Olgun, kara yılanların rahatsız edilmedikleri takdirde kendi yaşam alanlarına kendiliğinden döneceklerini ifade ederek, "Sosyal medyada vatandaşların yılanların öldürülmesini ve ilaçlama istemesi yanlıştır. Burada doğal bir ekosistem oluşmuştur. Yapılacak ilaçlama o bölgedeki tüm ekosisteme zarar verecektir. Vatandaşların gördükleri zehirli yılan türü değildir. Vatandaş yılan gördüğünde sakin kalsın, rahatsız etmesin, hayvanlar kendi yaşam alanlarına dönerler. Çiftleşme yaptıkları için meydana çıkmışlar. Yoksa bu mahallede metruk evlerin birçoğunda, yılan, kaplumbağa ve kirpi gibi hayvanlara her zaman rastlanmaktadır. Hemen her yıl buna benzer ihbarlar almaktayız. Metruk evlere girip rahatsız edilmedikçe yılanlar kimseye zarar vermez. Bundan sonra bir türle ilgili daha yaygın bir şekilde ihbarların geldiğini göreceğiz. Vatandaşların kör yılan dediği Oluklu Kertenkele olarak bilinen silindir şeklinde bir vücuda sahip olan kertenkelelerin, yılan sanılarak öldürülmek istendiğini ne yazık ki her yıl görmekteyiz. Bunlar Ege bölgesinde sık görülen, zehirli olmayan, tamamen zararsız bir türdür. Aksine besin zincirindeki zararlı böcekleri tükettiği için insana oldukça yararı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sığınacakları yaşam alanları bırakmazsak kent içinde birlikte yaşamak zorunda kalacağız"
Bu tür canlıların ekosistem içinde çok önemli işlevleri bulunduğunu sözlerine ekleyen Olgun sözlerine şöyle devam etti; "Önemli olan bu tür canlıların doğal yaşam alanı olan makilikler, fundalıkların korunmasıdır. Eğer bu doğal alanlar çalıçırpı ve bozuk orman gözüyle bakılıp tahrip edilmeye devam edilirse, yılanlar, domuzlar, tilkiler, kirpiler, kaplumbağalar gibi birçok canlıyla kentin içinde karşılaşacağız. Kentin çevresinde gittikçe yaygınlaşan binalardan bundan sonra bu tür ihbarların gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu hayvanların doğal yaşam alanları buralarıdır. Eğer onlara sığınabileceği yaşam alanları bırakmazsak ne yazık ki kent içinde birlikte yaşamak zorunda kalacağız. Doğayı bütüncül olarak korumak ve yaban hayatı için yer bırakmak zorundayız. Yaşadığımız Pandemi de gösterdi ki, doğal yaşama müdahale edildiğinde bunun en büyük zararını insanlık çekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan '3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü' mesajı
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan '3 Mayıs Türk ...
ADÜ Buharkent MYO’da ‘Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri’ eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Buharkent MYO’da ‘Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve ...
Nazilli Belediyespor, şampiyonluğu şehir turu atarak kutladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor, şampiyonluğu şehir turu atarak ...
Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı
NARKO Aydın’dan sahur vakti uyuşturucu operasyonu 3 kilogram uyuşturucuyu Narkotik köpeği Tina buldu
YEREL HABERLER NARKO Aydın’dan sahur vakti uyuşturucu operasyonu 3 ...
Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Ukrayna ve ABD'li turistlerden Afrodisias Antik Kenti'ne ziyaret
YEREL HABERLER Ukrayna ve ABD'li turistlerden Afrodisias Antik ...
Kamp sevdası Aydınlı vatandaşı canından etti
YEREL HABERLER Kamp sevdası Aydınlı vatandaşı canından etti
Aydın’a hafta sonu turist yağdı ABD'nin Teksas eyaletinden bir grup genç, İncil’de sözü geçen yerleri görmek için Türkiye’ye geldi
YEREL HABERLER Aydın’a hafta sonu turist yağdı ABD'nin Teksas ...
Aydınlı öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlı öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin ...
ADÜ’de ‘Bana Masal Anlatma, Marka Anlat’ semineri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Bana Masal Anlatma, Marka Anlat’ semineri ...
Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak
YEREL HABERLER Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde ...
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti
YEREL HABERLER 4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara ...
Nazilli mucizeyi kutluyor
YEREL HABERLER Nazilli mucizeyi kutluyor
Aydın filesinde iki veda
YEREL HABERLER Aydın filesinde iki veda
Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
Afrodisyas’a çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi geldi
YEREL HABERLER Afrodisyas’a çeyrek asır sonra Ukraynalı turist ...
Kuşadası'nda ev yangınında kundaklama iddiası
YEREL HABERLER Kuşadası'nda ev yangınında kundaklama iddiası
KUTO Başkanı Akdoğan TOBB Ege ve Marmara Bölgesi İstişare Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER KUTO Başkanı Akdoğan TOBB Ege ve Marmara Bölgesi ...
Nazilli Belediyespor taraftarı şampiyonluğu kutlayamadı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor taraftarı şampiyonluğu ...
Nazilli Belediyespor'dan mucize şampiyonluk
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan mucize şampiyonluk
Polis mesafe denetimi yaptı, sendikacılar 1 Mayıs halayını böyle çekti Borulu halaya polis karışmadı, sendikacılar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Polis mesafe denetimi yaptı, sendikacılar 1 Mayıs ...
Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2’inci lige yükseldi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2’inci lige ...