Aydın’da suç makineleri polisten kaçamadı

Aydın’da haklarında yaralama ve tehdit gibi birçok suçtan aranması bulunan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan O.A’ nın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, yaralama suçlarından 10 yıl 8 ay ve 4 bin 500 TL cezası olduğu anlaşıldı. Diğer şahıs E.T’ nin ise görevli memura mukavemet, tehdit, hakaret ve yaralama suçlarından 9 yıl 6 ay cezası olduğu anlaşılırken, şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.