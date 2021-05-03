“Aydın” filmine uluslararası ödül

Efeler Belediyesi’nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 2019 yılında düzenlediği “Çevre Film Günleri” kapsamında çekilen İranlı yönetmen Mirabbas Khosravizead’ın ‘Aydın’ isimli filmi ABD’nin önemli festivallerinden, İMDB tarafından da tanınan World Premiere Film Awards Festivali’nde, ‘En İyi Sosyal Farkındalık Film Ödülü’ aldı.

Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali ve Dünyaca Ünlü Farj Film Festivali’nde gösterime giren, İranlı Yönetmen Mirabbas Khosravizead’ın ‘Aydın’ filmi uzaklardan, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) kazandığı ‘En İyi Sosyal Farkındalık Film’ ödülüyle bir kez daha gururlandırdı. Tüm Dünya’dan yüzlerce filmin başvuru yaptığı ve en iyilerin seçildiği festivalde ‘Aydın’ Filmi, 21 film içine girerek, sinema değeri yanında, işlediği konu ile de öne çıktı. Çevre, iklim krizi gibi konuların herkesin gündeminde olduğu bu günlerde, ‘Aydın’ Filmi insanların ilgisini Efeler’e çekmeyi başardı.

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