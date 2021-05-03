Didim'de tam kapanma sessizliği



Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından tam kapanma sürecini geçirmek için çok sayıda kişinin geldiği kentte halk kurallara uydu. İlçenin turistik mahallesi Akbük başta olmak üzere kent genelinde cadde, sokak ve plajlar, boş kaldı. Jandarma ekipleri de çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-05-03 15:08:26



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