Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı

Didim Belediyesi bu sezon ilçe genelinde tüm havuzların temiz tutulması noktasında tebligat çalışması başlattı. Havuzu olan konutlar ve sitelerin ruhsat kontrollerinin yapıldığı öğrenilirken, buna göre havuzların temiz ve kapalı olması noktasında adımlar atılacak.

Didim Belediyesi ilçe genelindeki havuzların temiz, bakımlı ve düzenli olması noktasında çalışma başlattı. Didim Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri ilçede sıkça bulunan konut ve sitelerin ortak havuzlarına yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bu yıl tüm bölgede havuzlar, ruhsatlı ve ruhsatsız olarak tespit edildi. Bunun yanı sıra ardında dolu, kirli havuzlar için sezon içerisinde tebligat dağıtım işlemi de sürdürüldü. Tebligat dağıtımlarının tamamlanmasının ardından sezon sonrası havuzların üzerinin kapalı olması hedefleniyor. Havuzların üzerinin kapalı tutulması sayesinde hem çevre kirliliği ve haşere üremesi hem de sokak hayvanlarının dolu havuzlara düşerek boğulmasının önüne geçilmesi bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında sezon sonu içinde yağmur suyu biriken havuza dahi işlem yapılacağı öğrenilirken, ruhsatsız olanlar kapatılacağı, ruhsatlı olanların ise ya üzerini kapatılması yada sezon sonu itibariyle yeni sezona kadar sürekli boş ve temiz tutulmasının sağlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak bilgi almak isteyenlerin 0256 8116614 ve 0533 895 0886’dan bilgi alabileceği bildirildi.

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