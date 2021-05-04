Kuşadası'nda torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Amirliği Ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kuşadası'nda torbacı avına çıktı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir ikameti uzun süre fiziki takibe alan ekipler şafak operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği Honaz ile birlikte yapılan aramada 298 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 4,06 gram kokain, 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evde bulunan K.S.S., ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheliden S.B.'nin yapılan GBT kontrolünde 3 adet Resmi Belgede Sahtecilik, 5 Adet Dolandırıcılık, 1 Adet Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması suçlarından olmak üzere toplam 9 yıl 7 Ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü.

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