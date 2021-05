Kuşadası’nda sokak hayvanları aç kalmayacak

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen bir proje ile özel olarak yaptırılarak kentin farklı noktalarına yerleştirilen 50 hayvan beslenme ünitesinin sorumluluğunu 50 hayvan sever üstlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Cumhuriyet Mahallesi’ne yerleştirilen bir hayvan besleme ünitesinin sorumluluğunu üstlenerek can dostlarının karnını doyurdu.



Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, kentteki sokak hayvanları için yeni bir projeye daha imza attı. Kuşadası Belediyesi tarafından özel olarak yaptırılan 50 beslenme ünitesi sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu parklara ve yeşil alanlara yerleştirildi. Ünitelere İlk mama takviyesi Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Her ünitenin mama temini için bir hayvan sever gönüllü oldu. Sokak hayvanları için yaşama geçirdiği projelerle hayvan severlerin takdirini kazanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı’na konulan beslenme ünitesinin sorumluluğunu üstlendi.



“Can dostlarımızdan hepimiz sorumluyuz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir projeye daha imza attıklarını belirterek “Kentimizdeki her canlıdan sorumluyuz. Pandemi döneminde olduğumuz için sokak hayvanlarımızın beslenme sıkıntısı çekmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan sever hemşehrilerimizin de desteği ile yeni bir projeyi hayata geçirdik. Kentimizin 50 farklı noktasına yerleştirdiğimiz beslenme ünitelerine biz Kuşadası Belediyesi olarak ilk mama takviyesini yaptık. Vatandaşlarımızdan fırsat buldukça bu ünitelere gerekli mama takviyesi yapmalarını rica ediyoruz. Can dostlarımızdan hepimiz sorumluyuz” diye konuştu.

