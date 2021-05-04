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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi

İHA

Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu illerden olan Aydın’da, Mayıs ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi, kısıtlama ile beraber sıcak havalarda Aydınlılar evde kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın sessizliğe bürünürken, artan hava sıcaklıkları ile birlikte Aydınlılar eve kapandı. İl genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Mayıs ayında termometreler de 35 dereceyi gösterdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklığı 42.6 derece ölçülürken, bu yıl Mayıs ayında hava sıcaklıklarının normalde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminler kapsamında önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece daha düşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ayında ölçülen uzun yıllar sıcaklık ortalaması 40.2 derece olurken, 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde bugüne kadar ölçülen hava sıcaklıkları ortalamanın altında oldu. Türkiye geneli ortalama sıcaklık haritasına göre 2021 yılına mevsim normallerinin üzerinde başlayan Aydın’da, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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