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İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı

DHA

İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Karpuzlu ilçesinde, kuvars maden işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 14 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Karpuzlu ilçe yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Ramazan Akyüz yönetimindeki 41 ABR 420 plakalı maden işçilerini taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada sürücü Durmuş Ramazan Akyüz ile işçiler Sadettin Şangaz, Eşref Demirsoy, Murat Ocak, Celal Kurt, Recep Yüksel, Ali Yaşar Ceber, Sefa Çatal, Süleyman Aslan, Mehmet Ahla, Barış Öztürk, Mükerrem Türkan, Ramazan Polat ve Hasan Oral yaralandı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi  yapılan yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN
2021-05-04 22:49:48

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