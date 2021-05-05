Koçarlı’da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı’da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor

İHA

Koçarlı’da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde üzüm bağları ve incir bahçeleriyle meşhur Bağcılar Mahallesi’ndeki eğimin fazla olduğu arazilerde at ile çift sürümü başladı. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte engebeli arazilerde 3 bin yıllık tarım geleneği olan atlı pullukla çift sürümü yapan çiftçiler, 3 aylık sezonda hanelerine ek gelir imkanı da sağlıyor.

Koçarlı’da Esentepe, Kızılkaya ve Bağcılar Mahallesi’ndeki traktör ve tarım makinelerinin giremediği engebeli arazilerde yaklaşık 35 yıldan bu yana at ile çift sürümü yapan 66 yaşındaki Ali Danacı, ilerleyen yaşına rağmen işinden vazgeçmiyor. At ile çift sürümünün kendisi için adeta bir hobi haline geldiğini ve 13 yaşındaki ‘Kırgız’ adlı atıyla engel tanımadan her türlü marjinal arazide 35 yıldır çift sürümü yaptığını söyleyen Ali Danacı, “Atımı günde 10 litre süt veren ineğe değiştirmem. Sayesinde yılda 3 ay hem ortalama 15 bin liralık ek gelir kazanıyorum, hem de bir nevi spor yaparak sağlığımı da koruyorum” ifadelerini kullandı.

“Çift süren at bizim için dağ traktörüdür"
Koçarlı’da genellikle incirlik ve bağlıklarda kendi işlerinden fırsat buldukça yevmiyeli işlere de gittiğini söyleyen Ali Danacı, “Esentepe Mahallesi’nde yıllarca atla çift sürdüm. Çift sürme sezonu Mart ayından Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor. Bölgede ikişer üçer günlük yevmiyeli işlere de gidiyoruz. Atları çift sürmeleri için küçüklükten bu yana eğitiyoruz. Atla günde ortalama 3 dönüm arazi sürülür. Koçarlı’da Bağcılar Mahallesi’nde ve Kızılkaya Mahallesi’nde de yer yer atla çift sürülen araziler var. Bu iş bize atadan kalma bir iştir. Bu bölgede tarihte var olduğu günden bu yana atla çift sürümü yapılıyor. Çift süren at bizim için dağ traktörü demektir. Çapa makinesi atla yapılan gibi derin çift de yapamaz” dedi.

“10 kilo süt veren ineğe değişmem”
Atları küçük tırmıklarla küçük yaşlarından itibaren engebeli arazilerde zorlu eğitimlerden geçirdiklerini söyleyen Danacı, “Eğitimli hayvanla hiçbir sıkıntı olmadan kolayca sürüm yapılır. Yılda bir hayvandan ortalama 15 bin lira kazanç sağlıyoruz. Günde 10 kilo süt veren ineğe değişmem. Atla çift sürümü engebeli arazilerde toprak kayması gibi doğal afetleri önlerken toprağın verimine de katkı sağlar. Koçarlı’da Bağcılar Mahallesi’nde aile tarımı yapan çiftçilerle benim gibi birkaç kişi de yevmiyeli işlere kadar at ile çift sürümü yapıyorlar. Ömrüm oldukça elden ayaktan kesilmediğimiz sürece atla çift sürümüne devam edeceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalle sakinlerinden duyarlı davranış
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden duyarlı davranış
Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmaları ...
Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
YEREL HABERLER Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
Yenipazar MYO’da AFAD Farkındalık Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Yenipazar MYO’da AFAD Farkındalık Eğitimi gerçekleşti
Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
Kısıtlamada nargile keyfine bekçiler son verdi
YEREL HABERLER Kısıtlamada nargile keyfine bekçiler son verdi
Aydın’da vakalarda ciddi düşüş yaşandı Tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da vakalarda ciddi düşüş yaşandı Tedbirler ...
Aydın’da gölete düşen küçük çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Aydın’da gölete düşen küçük çocuk kurtarılamadı
İlk kez böyle görüntülendi, Büyük Menderes Nehri kurudu
YEREL HABERLER İlk kez böyle görüntülendi, Büyük Menderes Nehri ...
Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak
YEREL HABERLER Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri Göbeklitepe gibi ...
Nazilli’de metruk binadaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Nazilli’de metruk binadaki yangın söndürüldü
Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Aydınspor yönetiminden açıklama “Genel Sekreter Suat Deniz, kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi”
YEREL HABERLER Aydınspor yönetiminden açıklama “Genel Sekreter Suat ...
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kıbrıs Gazisi vasiyeti üzerine Koçarlı’da sonsuzluğa uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi vasiyeti üzerine Koçarlı’da sonsuzluğa ...
Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi
Bir yılda 3 bin 414 adet asansör kontrol edildi
YEREL HABERLER Bir yılda 3 bin 414 adet asansör kontrol edildi
Kuşadası’nda sokak hayvanları aç kalmayacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokak hayvanları aç kalmayacak
Kuyucak’taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
YEREL HABERLER Kuyucak’taki yangında bin tondan fazla saman zarar ...
Şampiyonu kutladı, görevi bıraktı
YEREL HABERLER Şampiyonu kutladı, görevi bıraktı
Kuşadası'nda torbacılara operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda torbacılara operasyon: 2 gözaltı