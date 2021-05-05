Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor

İHA

Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor

Aydın'da arı yetiştiriciliği yapan kadınların ürettiği ana arılar Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki arıcıların tercihi oluyor. Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılara her geçen gün talep artınca tam kapasite çalışıyorlar.
Korona virüs salgını ile birlikte kıymete bilen arı ürünleri bir çok insan tarafından şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Türkiye'nin anaarı üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da ise Aydınlı kadın üreticiler anaarılara gözü gibi bakarken, talep doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanına ürettikleri kraliçe arıları gönderiyorlar. Yaklaşık olarak 13 yıldan beri anaarı yetiştiren kadın arıcılardan Demet Özdemir, anaarı üretim sezonunun oldukça verimli geçtiğini söyledi. İncelik isteyen bir iş olmasından dolayı kraliçearı üretiminde kadınların daha başarılı olduğunu kaydeden Demet Özdemir, talebe göre uysal veya savaşçı arılar yetiştirebildiğini söyledi.
Anaarı üretim ve bal sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Demet Özdemir, "Geçen sene bin 500 kutu ile çalışırken, bu sene kutu sayımızı 2 bin 500'e çıkarttık. Talep arttığı için üretim kapasitemizi de arttırdık. Anaarılarımızda bu yılın rengi olan beyaz rengi verdik. Geç gelen sıcaklar arılarımızı biraz etkilese de çok şükür arılarımız gelişti ve şu anda sorunumuz yok. Havalarımız da güzelleşti. Bir anaarı kovanın durumuna ve çerçeveye göre günlük bin 500 2 bin adet yumurta bırakabilir. Anaarının ömrü ortalama olarak 23 yıldır. Bu süreden sonra neredeyse tüm arıcılar daha sağlıklı anaarı ile çalışmak istediklerinden dolayı kovandaki kraliçe diye tabir ettiğimiz anaarıyı değiştirirler. Türkiye'nin her yerine ürettiğimiz anaarılarımız gidiyor. Birçok yerde bizim ürettiğimiz anaları görmek mümkün. Bizim analar yavruyu kesmiyor, bal ve yavruya yatkınlar. Bal sezonunda illaki bir iki çıtada da olsa yavru görüyoruz. Kendi damızlıklarımız, kendi yerli arılarımızı üretiyoruz, çok da saldırgan değildirler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koçarlı’da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
Mahalle sakinlerinden duyarlı davranış
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden duyarlı davranış
Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’na belediye çalışmaları ...
Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
YEREL HABERLER Aydın'da küçükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
Yenipazar MYO’da AFAD Farkındalık Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Yenipazar MYO’da AFAD Farkındalık Eğitimi gerçekleşti
Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
Kısıtlamada nargile keyfine bekçiler son verdi
YEREL HABERLER Kısıtlamada nargile keyfine bekçiler son verdi
Aydın’da vakalarda ciddi düşüş yaşandı Tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da vakalarda ciddi düşüş yaşandı Tedbirler ...
Aydın’da gölete düşen küçük çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Aydın’da gölete düşen küçük çocuk kurtarılamadı
İlk kez böyle görüntülendi, Büyük Menderes Nehri kurudu
YEREL HABERLER İlk kez böyle görüntülendi, Büyük Menderes Nehri ...
Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak
YEREL HABERLER Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri Göbeklitepe gibi ...
Nazilli’de metruk binadaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Nazilli’de metruk binadaki yangın söndürüldü
Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Didim'de azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Aydınspor yönetiminden açıklama “Genel Sekreter Suat Deniz, kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi”
YEREL HABERLER Aydınspor yönetiminden açıklama “Genel Sekreter Suat ...
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kıbrıs Gazisi vasiyeti üzerine Koçarlı’da sonsuzluğa uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi vasiyeti üzerine Koçarlı’da sonsuzluğa ...
Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Aydın’da termometreler 35 dereceyi gösterdi
Bir yılda 3 bin 414 adet asansör kontrol edildi
YEREL HABERLER Bir yılda 3 bin 414 adet asansör kontrol edildi
Kuşadası’nda sokak hayvanları aç kalmayacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokak hayvanları aç kalmayacak
Kuyucak’taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
YEREL HABERLER Kuyucak’taki yangında bin tondan fazla saman zarar ...
Şampiyonu kutladı, görevi bıraktı
YEREL HABERLER Şampiyonu kutladı, görevi bıraktı