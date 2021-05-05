Aydın'dan Güldeniz atağı

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)- MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 2015'ten bu yana Galatasaray HDI Sigorta forması giyen smaçör Güldeniz Önal Paşaoğlu ile ilgilendiği öğrenildi. Yeni sezonda Balkan Kupası'nda boy gösterecek Aydın ekibi güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.
Dış transferde Galatasaray'dan Ergül Avcı ile Fenerbahçe Opet'ten Melis Yılmaz, iç transferde ise Aslıhan, Duygu, Ezgi, Emine ve Eylül ile sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, kariyeri başarılarla dolu 35 yaşındaki eski milli oyuncu Güldeniz'in de transferini bitirmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2021-05-05 14:09:47
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