Kuşadası Belediyesi tarafından, bazı basın yayın organlarında “Mobil konkasör ile değişik ebatlarda mıcır elde edilmesi ve stoklanması yapım işi” ihalesi ile ilgili çıkan haberler ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Ulusal basına servis edilen bu haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada “Haberlerde iddia edilenin aksine yöredeki taş ocaklarından alınan teklif fiyatlarının en düşük olanı baz alındığında 22 milyon 637 bin 250 TL’ye mal olabilecek bir iş, yaptığımız ihale ile 12 milyon 887 bin 500 TL’ye mal olmuş ve belediyemizin 9 milyon 749bin TL tasarruf etmesi sağlanmıştır” denildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Söz konusu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık eksiltme ihale usulüdür. Sözleşme gereği, iş programı, all risk ve teminat miktarları yasaların emrettiği doğrultuda tamamlanmıştır.

Sözleşmemizde belirtilen Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Mahallesi Karadere Mevki 09/2016 02 Hammadde Üretim Sahası çalışma alanı olarak belirlenmiş, 08.03.2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış, çalışmalara başlanabilmesi için kademelerde düzeltme gerçekleştirilmiş ancak tesisin kurulumu için gereken izinler pandemi süreci nedeniyle tamamlanamadığı için tesis henüz oraya kurulmamıştır. Sözleşmede her ayın ilk beş günü hak ediş yapılır ibaresi matbu sözleşme olmakla birlikte idare olarak hak ediş yapmama kararı alabilmekteyiz. Bu işle ilgili herhangi bir hak ediş düzenlenmemiştir. Hak ediş düzenlenmemesine rağmen bu haberlerin kaynağındaki bu asılsız bilginin neye dayandırıldığı idaremizce de merak konusudur.

Kentimizin yol alt yapısı ile ilgili problemlerini çözebilmek adına yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü 28 farklı lokasyonda hizmet üretmeye devam etmektedir. İhale öncesi piyasa araştırmaları amacıyla yöredeki taş ocaklarından alınan teklif fiyatlarının en düşük olanı baz alındığında 22 milyon 637 bin 250 TL’ye mal olabilecekken yaptığımız ihale ile 12 milyon 887 bin 500 TL’ye mal olmuş ve Belediyemizin 9 milyon 749 bin TL tasarruf etmesi sağlanmıştır.

Yıllardır Kuşadası’nı hizmetsizliğe alıştıran bu zihniyetin asıl amacı yapacaklarımızı engellemektir. Kentimizin yol altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Belediyemizin mevcut imkânlarını kullanarak ekonomik fayda elde etmemize rağmen bu haberin bu şekilde yapılmasının amacı aşikârdır. Bir meslek örgütü başkanının yanında maaş karşılığı çalışan kişiler tarafından ulusal basına servis edilen bu bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Bu haberler geçtiğimiz yıl ‘Kuşadası’nda deniz kirliliği’ şeklinde haberler yaparak turizmi baltalamaya çalışan aynı zihniyetin ürünüdür. Çalışmalarımızı gölgelemek isteyen bu üst aklın ve maşalarının Kuşadası’nda karşılığı yoktur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Kentimiz için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

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