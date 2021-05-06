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Aydın´da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza

DHA

Aydın´da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN´da 17 günlük tam kapanmada 29 Nisan4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 683 iş yeri ve 682 kişiye tedbirleri ihlalden 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.
Aydın Valiliği 17 günlük tam kapanma kapsamında denetlemeleri sıkı bir şekilde devam etti. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 1853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde tedbirleri ihlal eden 683 iş yeri ve 682 kişiye toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza kesildi. Denetimlerin tam kapanma bitene kadar sıklaştırılarak devam edileceği öğrenildi.
 
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-05-06 07:58:43

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