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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da en çok 3 kişilik aile var

İHA

Aydın’da en çok 3 kişilik aile var

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın’da, ortalama hanehalkı büyüklüğü bir önceki yıla oranla düşüş yaşadı. 2019 yılında 2,89 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2020 yılında 2,86 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından yayınlanan İstatistiklerle Aile verilere göre Aydın genelinde bir aile yaklaşık en fazla 3 kişiden oluştu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,30 kişi olan Türkiye ortalamasının altında kalan Aydın, 2,86 kişi ile ülke genelinde 67. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,75 kişi ile Şırnak olurken, Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir illeri izledi.

Tek kişilik hanehalkı oranı arttı
Aydın’da tek kişilik hanehalkı oranı 2019 yılında yüzde 21,3 iken 2020 yılında yüzde 22,3’e yükseldi. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 28,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 27,9 ile Tunceli ve yüzde 26,7 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il yüzde 10,2 ile Diyarbakır oldu. Bu ili yüzde 10,4 ile Van, yüzde 10,5 ile Batman izledi. Aydın ise tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu 19. il oldu.

Aydın ilinde bulunan 381 bin 646 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde ise tek kişilik hanehalkı sayısı 85 bin 118 ile yüzde 22,3, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 242 bin 759 ile yüzde 63,6, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 45 bin 533 ile yüzde 11,9 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı ise 8 bin 236 ile yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Çekirdek ailelerin yüzde 56,1’i eşler ve çocuklardan oluşuyor
Aydın ilindeki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 69 bin 496 ile yüzde 28,6, eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 136 bin 163 ile yüzde 56,1, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 37 bin 100 ile yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin yüzde 22,6 oranla 8 bin 381 aile baba ve çocuklardan oluşurken, yüzde 77,4 oranla 28 bin 719 aile anne ve çocuklardan oluştu.

Evliliklerin yüzde 2,2’si akraba evliliği
2020 yılında Aydın ilinde gerçekleşen 6 bin 454 evliliğin yüzde 2,2 oranla 143’ü akraba evliliği oldu. Bu kapsamda Aydın’da yaşayan toplam 570 bin 885 evli bireyin yüzde 5,8’lik oranla 33 bin 37’si akraba evliliği yaptığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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