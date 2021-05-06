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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden tam kapanmada dayanışma örneği

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden tam kapanmada dayanışma örneği

Kuşadası Belediyesi, tam kapanma döneminde bir birlerinden ayrı kalan aile bireyleri ve akrabalar arasında bir dayanışma köprüsü kurdu. Güvercin Masa birimine bağlı gezici ekipler evlerinden çıkamayan vatandaşların hazırladığı yemekleri iftar vakitlerinde sevdiklerine ihtiyaç sahibi Kuşadalılara ulaştırıyor.
Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri dışarıya çıkamayan Kuşadalıların temel gıda ve raporlu ilaç gibi ihtiyaçlarını temin ederek evlerine kadar ulaştırıyor. Güvercin Masa birimi gezici ekibi ise vatandaşların evlerinde hazırladıkları yemekleri tam kapanma nedeniyle göremedikleri aile bireyleri, akrabaları ve sevdiklerine ulaştırmak için teslim alıyor. Yiyecekler iftar vaktinden önce verilen adrese ulaştırılıyor. Ayrıca bazı hayırseverler tarafından temin edilen ve hazırlanan yiyecekler de ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler taleplerini 444 71 14 numaralı Güvercin Masa çağrı merkezi ile 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattına iletebilirler.
“Süreci hep birlikte aşacağız”
Tam kapanma döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Biz de bu nedenle tam kapanmanın gölgesinde geçirdiğimiz bu güzel ayı tüm vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde yaşıyoruz. Ailecek iftar masalarında buluşamadığımız bugünlerde vatandaşlarımızın hazırladığı yemekleri sevdiklerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

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