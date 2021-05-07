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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seksenlerin lüks aracı, zamana direniyor

İHA

Seksenlerin lüks aracı, zamana direniyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kenarında uzun süredir park halinde olan 1980’li yılların lüks aracı, şimdilerde zamana yenilmemek için direniyor.
1976 yılında üretimine başlanan kuş serisi otomobiller, üretildiği yıllarda dönemin yöneticileri tarafından makam aracı olarak kullanılıyordu.
1987 yılına kadar üretilen otomobiller ise aradan geçen sürede hala kullanılmaya devam edilse de bazıları diğerleri kadar şanslı olmuyor. Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yol kenarında park halinde olan otomobillerden biri de bunlardan biri. Yol kenarındaki aracın, üzerini kaplayan tozlardan uzun süredir park halinde olduğu gözlemlendi. Yoldan geçen vatandaşlar ise otomobilin neden uzun süredir park halinde olduğunu merak ettiklerini ifade ederken, otomobilin zamana karşı direndiğini belirttiler.

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