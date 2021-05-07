Aydın’da İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamındaki Pazar yerlerinin kurulacağı alanlar tespit edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında il genelindeki tüm idari amirlerin katılımı ile online olarak düzenlenen toplantının ardından protokol üyeleri pazar kurulacak yerleri inceledi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Pazar Yerleri Genelgesi’nin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında online toplantıda buluşan ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve genelge kapsamındaki amir ve müdürler 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin durumlarını değerlendirdi.



Kaymakam Ülkü ve Başkan Erol, pazar kurulacak yerleri inceledi

Toplantının ardından sahaya inen Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Emniyet Amiri Vekili Fatih Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Ural ve diğer amir ve müdürler pazar kurulacak alanda inceleme yaptı.



Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol, yatıkları bilgilendirmede genelgeyi hatırlatarak yapılacak düzenlemeden söz ettiler. Kaymakam Ülkü konuşmasında; “Genelgeye göre, tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında, temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yemeiçme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışındaki tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacak.



Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebzemeyve) zayi olabileceği yönünde tespitler var. Bu doğrultuda, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak” dedi.



" Manavı olmayan ilçe Buharkent"

Kaymakam Ülkü konuşmasının sonunda “Buharkent Kaymakamı olarak aynı zamanda Kuyucak ilçesine de vekaleten bakmaktayım. Buharkent ilçemizde kayıtlı bir manavımız yok. Dolayısıyla köylü ve küçük üreticilerimizin ürettiği ürünleri bizlerin belirlediği alanlarda satmalarına izin veriyoruz. Buharkent Pazar yerinde bulunan belirli alanlarda bu şatış işlemleri gerçekleştiriliyor. Genelge kapsamında kurulacak pazaryerinde de ilçe dışından da satıcıların gelmesi ile birlikte yaşanacak yoğunluğu en aza indirmek için gerekli önlemleri aldık. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Halkımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılayabileceği ortamı oluşturarak ramazan bayramına girerken mağdur olmamalarını amaçlıyoruz” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.