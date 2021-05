Didim Belediyesi can dostları unutmuyor

Didim Belediyesi ilçe genelindeki sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmeleri konusunda hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, salgın dolayısıyla olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Kent genelinde, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park bahçe gibi yaşam alanlarında, bulunan can dostlarımızın mama ve su kaplarını temizleyen ekipler, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Konu ile ilgili bilgilendirmeler bulunan, A.Deniz Atabay "Korona virüs salgını dolayısıyla, yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu park bahçe gibi alanlarda düzenli beslemeler gerçekleştiriyor. Can dostlarımız bize emanet" ifadelerini kullandı.

