Kuşadası Belediyesi’nden Anneler Günü’nde binlerce kırmızı gül

Kuşadası Belediyesi, anneler günü dolayısıyla kentin dört bir yanında binlerce kırmızı gül dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçekçi esnafından alınan güller annelere hediye edildi.



Kuşadası Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla sokak sokak dolaşarak kentte yaşayan anneler ile belediyede çalışan kadın personele binlerce kırmızı gül dağıttı. Kuşadalı kadınlar, tam kapanma nedeniyle zor günler geçiren çiçekçi esnafından temin edilen kırmızı güllerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın elinden aldı. Yaşadıkları hoş sürpriz karşısında çok mutlu olan anneler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

"Sağlık çalışanları unutulmadı"

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldır yoğun mesai harcayan, ailelerinden ve çocuklarından ayrı kalan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Güvercin Masa Gezici Ekibi tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi ile kent genelindeki sağlık kuruluşu çalışanlarına kırmızı gül hediye edilip anneler günleri kutlandı.

Başkan Günel'e teşekkür

Belediye Başkanı Ömer Günel’e bu ince düşüncesi için teşekkür eden anneler, “Bizleri bu özel günümüzde unutmayan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e nazik jesti için çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbir ve yaptığı çalışmalarla her zaman yanımızda olduğunu gösterdi. Şimdi de bu çiçeklerle Anneler Günümüzü kutladı. Çok mutlu olduk” diye konuştu.

“En kıymetli varlıklarımız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Öncelikle hayatımıza güzellik katan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum. Bu yıl da pandemi yüzünden böylesine özel bir günü düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle kutlayamadık. Gelecek yıl çok daha renkli bir Anneler Günü geçirmemizi umut ediyor, bizleri büyüten ve bugünlere gelmemizi sağlayan en kıymetli varlıklarımız olan annelerimize sağlık ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyorum” dedi.

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