Nazilli Belediyesi, Korona virüs nedeniyle uygulamaya geçirilen 17 günlük tam kapanma sürecinde şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yaptı.



Nazilli Belediyesi Şehit ve Gazi ailelerini unutmadı. Yeni tip korona virüs nedeniyle uygulamaya geçirilen 17 günlük tam kapanma sürecinde Nazilli Belediyesi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yaptı. “Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın selamını getirdik. Nazilli Belediyesi olarak bizler her zaman yanınızdayız” ifadesini kullanan personele, şehit aileleri ve gaziler teşekkür etti.



Verilen destekten dolayı çok mutlu olduklarını, unutulmadıkları için ayrıca bir onur duyduklarını belirten Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, “Bizler canımızı kanımızı vatan için millet için, bayrak için feda eden kişileriz. İşte bu fedakârlığımızı unutmayan ve bizleri bu zor günlerde ramazan yardımlarıyla, torunlarımızın yanında onurlandıran sayın belediye başkanımıza tüm gaziler adına teşekkür ederim” dedi.

Gaziler ve aileleri ile şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarına vurgu yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Şehitlik ve Gazilik Türk toplumunun ortak değeridir. Bu toprak için kanını döken, canını veren şehit ve gazilerimizin kendileri de aileleri de Atatürk’ün temsilcisi olarak başımızın tacıdır. Unutmasınlar ki bizler her ihtiyaç duyduklarında her zaman yanlarındayız. Bizler onlar sayenizde varız. Onların emeklerini hiçbir zaman unutamayız. Allah her birinden ayrı ayrı razı olsun. Tüm şehitlerimizi ve bu dünyadan göç etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

