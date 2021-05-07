Didim’de sokağa çıkma yasağında polisi peşine taktı

Aydının Didim ilçesinde sokağa çıkma yasağında uyuşturucu etkisinde araç kullanan ehliyetsiz sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca sonunda bir sitenin giriş bariyerlerini araçla çarpan ve ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre olay; Adnan Menderes bulvarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye görevi yürüten gece bekçileri gece geç saatlerde bulvar üzerinde seyir halinde olan D.U (22) yönetimindeki 25 LA 973 plakalı otomobile dur işareti yaptı. Bekçilerin dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Olayı duyan emniyet güçleri aracın peşine takıldı. Yaşanan kovalamaca sonucunda ehliyetsiz sürücü Parlamenterler sitesinin bariyerini kırarak, duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı.

Emniyet güçlerince şüpheli D.U kısa sürede yakalanırken, şahsın polise mukavemet etmesi sonucu bir polis memurun eli çatladı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden şüphelinin hastanede alınan numunesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Uyuşturucu madde kullanmak, mukavemet, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli şahsa trafik yönünden adli ve idari işlem yapılmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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