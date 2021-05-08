Papaz eriği üreticisinin yüzü gülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Papaz eriği üreticisinin yüzü gülüyor

DHA

Papaz eriği üreticisinin yüzü gülüyor


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde hasadına başlanılan papaz eriğinde, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 100 artması üreticinin yüzünü güldürdü.
İncirliova'da yaklaşık 2 bin kişinin geçim kaynağı papaz eriğinde, hasat başladı. Sezondan beklentileri yüksek olan üreticiler, fiyatların da kaliteye göre toptan kilo başına 18 ila 22 lira arasında seyretmesinden memnun oldu. Bölgedeki bahçelerden toplanan papaz eriği, Sandıklı ve Acarlar mahallelerindeki işletmelere teslim ediliyor. Burada ayıklanarak elemeden geçirilen erikler yarım kiloluk, kiloluk veya 5 kiloluk paketlere giriyor. Paketler başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki hallere gönderiliyor. Bölgedeki toplam 5 bin dönüm arazideki ağaçlardan yıllık ortalama 1500 ton civarında papaz eriği üretilirken, yöre ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanıyor. Hasadın başlamasıyla İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da üreticileri ziyaret ederek sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Acarlar Mahallesi'nde işletmeci Eşref Arpakçı, "Papaz eriği tarladan toplanarak işletmemize geliyor. Burada büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 boya ayrılıyor. Müşterilerimizin isteğine göre paketleniyor. Kasalar halinde, İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illere gönderiyoruz. İşletmemizde sezonda 100 ila 120 ton arasında papaz eriği işliyoruz" dedi.
Papaz eriğinin birçok ailenin geçim kaynağı olduğuna değinen üretici Bayram Büyüten, "Sandıklı Mahallemizde bu seneki fiyatlar çok iyi durumda gözüküyor. İlçe genelinde papaz eğrinden kazanç sağlayan üreticilerde memnun durumda. İyi bir sezon geçireceğimizi temenni ediyorum" dedi.
'TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ'
Sandıklı Mahalle Muhtar Fazlı Kurşunlu, "1975 yılından bu yana mahallemizde papaz eriği üretimi yapılıyor. Mahallemizin yer ve toprak bakımından da iyi olmasıyla, ince kabuklu ve sulu olmasıyla standartların üstünde erik üretiliyor. İnşallah çiftçiler, tüccar ve çalışanlarda bu sene emeklerinin karşılığını alırlar. Önemli olan insanlara en iyi şekilde kaliteli temiz ve doğal bir erik yedirmektir. Türkiye'nin en iyi papaz eriği Sandıklı Mahallemizde yetişmektedir" dedi.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise yeni sezonda erik üreticilerine bereketli bir sezon dileyerek fiyatları iyi olmasının herkesi mutlu etti.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2021-05-08 10:12:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Otomobil çarptı, 200 metre sürüklenerek can verdi
YEREL HABERLER Otomobil çarptı, 200 metre sürüklenerek can verdi
Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi
YEREL HABERLER Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi
Kuşadası'ndaki nargile kafeye ikinci baskın
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki nargile kafeye ikinci baskın
Koçarlı’da şehit kabrine 44 yıl sonra bayrak çekildi
YEREL HABERLER Koçarlı’da şehit kabrine 44 yıl sonra bayrak çekildi
Kuşadası’nda kaza yapan sürücü darp edildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kaza yapan sürücü darp edildi
Didim’de sokağa çıkma yasağında polisi peşine taktı
YEREL HABERLER Didim’de sokağa çıkma yasağında polisi peşine taktı
34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari ...
ADÜ ailesi genişliyor
YEREL HABERLER ADÜ ailesi genişliyor
Nazilli Belediyesi Şehit ve Gazi ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Şehit ve Gazi ailelerini unutmadı
Bakan Varank; “Yatırımcının işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Varank; “Yatırımcının işini kolaylaştırmaya var ...
Didim Belediyesi’nden dayanışma örneği
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nden dayanışma örneği
Kuşadası Belediyesi’nden Anneler Günü’nde binlerce kırmızı gül
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden Anneler Günü’nde binlerce ...
Efeler’in duvarları Anneler Günü için renklendi
YEREL HABERLER Efeler’in duvarları Anneler Günü için renklendi
33 yıl hapis cezası olan şüpheliyi jandarma yakaladı
YEREL HABERLER 33 yıl hapis cezası olan şüpheliyi jandarma yakaladı
İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişinin evlerinde ruhsatsız silah ele geçti
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişinin ...
Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ...
Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi
ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli proje
YEREL HABERLER ADÜ öğrencisinden, işitme engelliler için önemli ...
Probiyotikli deve sütlü dondurma üretecekler
YEREL HABERLER Probiyotikli deve sütlü dondurma üretecekler
Başkan Güler; "İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız"
YEREL HABERLER Başkan Güler; "İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız"
Didim’de uyuşturucudan 143 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucudan 143 şahsa işlem yapıldı
Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar ...