MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 'Kadir Gecesi’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 'Kadir Gecesi' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk islam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Kuranı Kerim’in indiği bu mübarek gece, dua, şükür, vicdan muhasebesi için büyük bir fırsattır. Allah’a sığınıp, rahmet ve bereketinden ümidi kesmeden nerede hata yaptığımızı, nerede eksik kaldığımızı, nerede boşluk bıraktığımızı, elbette niyet ve amellerimizi teferruatlı şekilde gözden geçirmeliyiz. Yarın mahşer gününde birbirimizin yüzüne bakacak hal ve durumumuz olması için herkes manevi hazırlığını şimdiden yapmalıdır. Beşeri adaletten kaçmak mümkünse de, ilahi adaletten kurtulmak asla mümkün değildir. Bu düşüncelerle, Büyük Türk milletimizin, Türkİslam aleminin ve yürekli efe hemşerilerimin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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