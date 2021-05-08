Nazilli Jandarma Timlerinden ‘Bir Kap Can’ Projesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından sokak hayvanlarına destek için başlatılan ‘Bir Kap Can’ Projesi basına tanıtıldı. Tim görevlilerinin kendi aralarında topladığı yardımlarla atık borulardan elde edilen mama ve su kapları sokak canlılarının da beğenisini kazandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk ve Jandarma Trafik Timlerinin katılımı ile ilçeye bağlı İsabeyli Mahallesinde tanıtımı yapılan proje kapsamında atık su borularından hazırlanan mama ve su kaplarını ile sokak canlıları test etti. Test sırasında oldukça kullanışlı olduğu gözlenen kapların ilçe genelinde hızla yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kısıtlama döneminde sahipsiz hayvanlara destek olunması çağrısının ardından tim personelinin böyle bir projeyi hayat geçirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek herkese sokak hayvanlarına destek olma çağrısında bulundu.

“Yaşam hakkı hepimiz için”

Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, desteklerinden dolayı ekibe çok teşekkür ederek, “Bu proje oldukça anlamlı bir proje oldu. Jandarmanın sevgi dolu koruyucu gücünü bir kez daha hissettik. Nazilli Hayvanseverler Derneği olarak bizleri de davet projeye ederek canlara el birliği ile sahip çıkmamız gerektiğini ifade ettiler. Değerli Jandarma ve Emniyet personelimizden Allah razı olsun. Çünkü sokak hayvanları bize muhtaç ve yaşam hakkı hepimiz için” dedi.

Atık su borularından yem ve mama kapları

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı da yaptığı bilgilendirmede; Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri olarak sokakta yaşayan sahipsiz canlılarımız için bu projeyi hayata geçirdik. Devriyelerimizin ve timlerimizin gözlemleri sonucunda yaşanan pandemi süreci ve devamında insanlarımızın sokağa çıkamaması nedeniyle sokak hayvanlarının yeterince beslenemediğini tespit ettik. Bununla ilgili çalışma yapmayı planladık. Maliyeti uygun ve işlevi çok olabilecek suluk ve yemlikler hazırladık. Tüm maliyetleri ise personelimiz arasında topladığımız bağışlarla karşıladık. Böylelikle ‘Bir kap can’ projemiz hayata geçti. İlk etapta acil gördüğümüz bölgeler için 9 takım mama ve suluk hazırlayarak görev ve sorumluluk alanlarımızdaki yerlerine yerleştirdik. Rutin devriyelerimiz sırasında bu kapları sürekli kontrol ederek eksiklerini gidereceğiz" diyerek projede kendilerine sdestek olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.