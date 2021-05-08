Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip kendisi de düşen Salih Yayla (43), boynu kırılıp öldü.
Olay, saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi´nde meydana geldi. Besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla´nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla´nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.
Yapılan incelemenin ardından Yayla´nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2021-05-08 14:06:50
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