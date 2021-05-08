Kuşadası pazar yerlerinde sıkı denetim yapıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de tam kapanma döneminde vatandaşların mağdur olmaması için İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında semt pazarları bugün açıldı.



18 günlük tam kapanma süreci yaşanırken, temel ihtiyaçların karşılanması ve vatandaşların da mağdur olmaması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından semt pazarlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün Aydın genelinde de semt pazarları açıldı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı pazar yerlerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kuşadası ilçesinde kurulan semt pazarlarına vatandaşlar ilgi gösterirken, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ve Kuşadası ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından pazar yerlerinde maske ve HES kodu denetimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.