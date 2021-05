MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 'Anneler Günü' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 'Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Alıcık 'Anneler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İnanıyorum ki, kadim kültürümüzü bedenlerinde sarıp sarmalayan annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye ve ışımaya devam edecek, tarih Türk annelerini ve onların yetiştirdiği kahraman evlatları övgüyle dile getirme geleneğinde tekerrür edecektir. Bugün mübarek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin rahmet dolu ikliminde, bize iyiyi, güzeli, doğruyu öğreten Kitabımız Kur’anı Kerim’de buyurulduğu üzere 'Rabbin, ancak kendisine ibadet etmenizi, anne ve babaya güzellikle davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi, senin yanında ihtiyarlık dönemine ulaşırlarsa, sakın onlara 'Of!' deme, onları azarlama, onlara hoş söz söyle. İkisine de merhametle tevazu kanatlarını indir ve şöyle de: 'Ey Rabbim! Onlar beni küçükken terbiye ederken bana merhamet ettikleri gibi, sen de onlara merhamet et!' (İsra/2324) öğüdünden feyz almak bu ilahi çağrıya iman etmenin gereği olarak dualarda buluşmak nasip olsun. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm kahramanlarımızın, kahraman efelerimizin ve şehitlerimizin beşiğini sallayan önlerinde tazimle eğildiğimiz annelerimizin günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah’tan rahmetler temenni ediyorum. Anneler Günü vesilesiyle başta şehit anneleri olmak üzere, bir gülüş, içten bir bakış ve bir tatlı söze tüm ömürlerini feda eden kıymetli annelerimizin, anne yürekli kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Gün sizindir, gelecek sizin ellerinizdedir."

