Nazilli Belediye Başkanı Özcan, bayram öncesi sevindirdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yürüme yetisini kaybeden üç engelli vatandaşa bayram hediyelerini gönderdi.



Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesine tekerlekli sandalye ve akülü engelli araç için münacatta bulunan yürüme yetisini kaybetmiş 3 engelli vatandaşın isteklerini yerine getirdi. 1 adet manüel tekerlekli sandalye ile 2 adet akülü engelli araç Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Bozdoğan Kantar tarafından, Başkan Özcan’ın selamı iletilerek teslim edildi. Araçların teslimi sırasında büyük mutluluk yaşayan aileler Özcan'a dualarıyla teşekkür etti.



Kızıyla yaşayan Ayşe teyze yatağa bağlı kalmaktan kurtulmanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Özcan’a teşekkür eden Ayşe teyzenin kızı annesini dışarı çıkaramasa bile evin başka odalarına götürebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Oğlu ile birlikte yaşayan ve oğlunu yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayan Zernişan teyze ise, “Allah'ım başkanımı evlatlarına bağışlasın, evlatlarından hayır göstersin. O nasıl bizim kapımızı açtı, yüzümüzü güldürdü cenabı mevlam bu mübarek günde duacıyım Allah başkanıma uzun ömürler versin. Ayağına taş değdirmesin. Başarılarını daim etsin” dedi.



Akülü ve manüel engelli araçlar ile engelli vatandaşlara yeni bir hayat başlangıcının olanağını sunduklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında ve en büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum. Onlar bizim kıymetlimiz. Onların mutluluğu her şeyin ötesinde. Duaları en büyük kazancımız" diye konuştu.

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