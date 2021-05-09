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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İHA

Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydınİzmir Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e (41) kullandığı otomobil ile çarparak ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan A.D. (70) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan sürücü tutuklandı.

Kaza, Ömerbeyli Mahallesi kavşağında 7 Mayıs Cuma günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e İzmir istikametinden gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çetin, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde olay yeri incelemesinin ardından Çetin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın belirlenmesi için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çetin'e çarpan otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan sürücü A.D. gerekli işlemlerin ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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