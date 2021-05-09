Aydın Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları bilgilendiriliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Devlet Hastanesi tarafından kurulan bilgilendirme hattı ile Kovid19 hastalarının yakınları, hastaların genel durumları hakkında bilgilendiriliyor.

Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Hastanemizde Kovid19 tanısı ile yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hastaların yakınlarının, hastaların genel durumları hakkında kolayca bilgi alabilmelerine yönelik bilgilendirme hattı kuruldu. Bilgilendirme hattında görevli çalışanlarımız tarafından haftanın 7 günü 0816.00 saatleri arasında hasta yakınları telefonla aranıp, hastaların genel durumu hakkında bilgilendirilmektedir. Hasta yakınlarının memnuniyetle karşıladığı uygulamamız için, hasta yakınlarının görüşlerini alarak, hizmet kalitemizi arttırmayı hedeflemekteyiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.