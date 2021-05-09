Vali Aksoy'un '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla her yıl 9 Mayıs tarihi Dünya Çölyak Günü olarak kutlandığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Çölyak hastalığı, yaşamın her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde Çölyak hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Sağlık Bakanlığımızın Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2017 yılında Ege Bölge’sinde Çölyak hastalığı tanısı alan kişi sayısı 4 bin 75’tir. 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile de ülkemizdeki toplam hasta sayısı 68 bin 123'tür.

Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir. Sağlık Bakanlığımız tarafından STK’lar, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile erişkin bazı metabolizma hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 20192023 hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur" dedi.



Çölyak Hastalığı Kontrol Programı kapsamında Aydın'da toplumsal bilinç ve farkındalığı sağlamak amacı ile bu güne kadar hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde stand çalışmaları yapılarak vatandaşlara konu ile ilgili bilgiler verildiğini ifade eden Vali Aksoy, "Devam eden bu faaliyetlerin yanı sıra bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi ve materyaller www.beslenmehareket@saglik.gov.tr adresinden vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Çölyak Günü’nün bu yıl da en verimli şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çölyak hastası vatandaşlarımızın 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü kutluyor, yaşamlarında kolaylıklar diliyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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