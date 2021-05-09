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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de pazaryerleri denetlendi

İHA

Nazilli’de pazaryerleri denetlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tam Kapanma sonrasındaki ilk pazara büyük ilgi gösteren vatandaşlara Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, evlerine en yakın pazara giderek ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerinde Nazilli Belediyesi Zabıta ve güvenlik personeli de tam kadro çalışarak düzeni korudu. Pazar yerlerini gezen Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan, kurallara uyan vatandaşlara çok teşekkür etti.

17 günlük tam kapanma uygulanan tüm Türkiye’de vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılaması için alınan karar gereği, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla, 815 Mayıs tarihlerinde pazar yerlerinin kurulması kararı alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereği Nazilli’de de 8 noktada pazar kuruldu. Gün boyu da anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, oda başkanları, daire müdürlerinin katılımıyla Pazar kurulan yerlerde Covid19 denetimi yapıldı. Pazar yerlerini tek tek gezen Kaymakam Arısoy, Başkan Özcan ve beraberindekiler, pazarcı esnafına ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak pandemiden kurtulmak için el birliği içinde hareket edilmesi gerektiği vurgusunu yaptılar.

Öte yandan Pazar açılışlarını fırsat bilen satıcılar fiyatları yüksek tutunca birçok satıcının ürünü elinde kaldı. Ürün çeşitliliğinde de azalma olunca vatandaşlar bir yandan pazarcı esnafına tepki gösterirken öte yandan birçok ihtiyaç maddesini almadan evlerinin yolunu tuttu.

Başkan Özcan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ben sayın kaymakamımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem devlet adamlığı hem bir abilik hem bir önderlik yaptı. Nazilli’mizdeki işte kamu kurumlarıyla meslek odalarını, meslek örgütlerini bir araya getirdi. Başkanlığında yapılmış olan toplantıda bu planlama yaptık. Nazilli'de 9 bölgede 9 mahallede 9 pazar yerinin açılmasını planladık. Bunlardan sadece İsabeyli'de esnafımızın gitmemesi nedeniyle bir pazarcı alım satımı söz konusu olmadı. Ama onun dışında kalan 8 tane alanda pazar yerimiz açıldı. Kendine çok çok teşekkür ediyorum. Hem esnafımıza hem halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kurallara azami noktada riayet edildiğini gördük. Beraber denetlemelerde bulunduk. Bugün de görüyorsunuz. Hem mesafe uygunluğu var söz konusu pazarımızda hem de vatandaşımızın yoğunluğu az. Emniyet mensubu arkadaşlarımızla, kolluk kuvvetlerindeki arkadaşlarımızla, zabıtadaki arkadaşlarımızla, belediye personellerimizle, bütün emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bunlar bizim dilediğimiz istediğimiz şeyler değil ama öncelikle hayat hakkının söz konusu olduğu zamanlar. Salgının kendisine has kritik kuralları var. Onlara uymamız gerekiyor. Ticari hayatın aslında serbest bir şekilde yürütülüp esnafınızın ürünlerini köylümüzün ürünlerini rahatlıkla satmasını istiyoruz. Ama önce sağlık diyoruz. Sağlıklı zamanlara ulaştığımız zaman inşallah eskisi gibi güzel pazarlarımız olacaktır. Böyle sıkıntıları da aşacağız diyorum. Nazilli, birlik beraberlik içerisinde olduğunda neler yapabildiğini her zaman gösterdi. Ben bu konuda yine tekrar önderlik yapan sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu ve güzel netice elde ettik diye düşünüyorum. Kurallara uyulduğunu düşünüyorum. Ben vatandaşlarımıza da tekrar bu noktada esnaf arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Gerekli hassasiyeti herkes gösterdi. Birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapıyoruz. İnşallah yarınlar daha iyi ve güzel olacaktır. Birlik beraberliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe” dedi.

Kaymakam Arısoy, önce tebrik etti ardından uyardı
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Ben bütün vatandaşlarımızın öncelikle Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Allah nice Kadir gecelerine Ramazan'lara sağlık sıhhatle ulaşmayı nasip etsin. Bugün ülkemizin her yerinde pazar yerleri kuruldu. İlçemizde 9 bölgede pazar kurulu. Şu saat itibariyle bir kısmı tamamlandı. Esnafımız tezgahlarını kaldırdı. Vatandaşlarımız alışverişini tamamladı. Bir kısmı da devam etmekte. Ben pazara gitmemiş ve gidecek olan vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum. Kendilerine en yakın pazar yerlerine araçsız olarak yaya olarak gidip gelmeleri ve alışverişlerini yaparlarken de maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini, hassasiyet göstermelerini, özen göstermeni rica ediyorum. Kolay gelsin diyorum esnafımıza ve vatandaşlarımıza” dedi.

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