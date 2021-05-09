Kuşadası Belediyesi’nden kulakları kesilen yavru köpeğe şefkat eli

Hasta ve yaralı hayvanların yaşam umudu olan Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri, Kuşadası’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulakları jiletle kesilen 3 aylık 'çoban melezi' cinsi sokak köpeğini hayata döndürdü. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ameliyat edilen yavru köpek sağlığına yeniden kavuştu.



Kuşadası Belediyesi, yaralı hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Haybulans ekipleri, son olarak kulakları jiletle kesilen 3 aylık yavru bir sokak köpeğine yardım eli uzattı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaralı bir sokak köpeği görenler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybettiği ve kulakları kıkırdak dokuya kadar kesildiği belirlenen yavru köpek, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Çoban melezi cinsi yavru köpek vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatta köpeğin yaraları temizlenip, dikiş atıldı. Sağlığına yeniden kavuşan yavru köpeğe antibiyotik tedavisi uygulanırken, duyma yetisinde sıkıntı yaşamayacağı belirtildi.

“Ona çok iyi bakıyoruz"

Kuşadası Belediyesi Veterineri Cihan Şengün, "Yavru köpeğimiz şu an iyiye gidiyor. Daha mutlu ve sevecen bir hal almaya başladı. Bize kuyruğunu sallıyor. Beslenmesi yerinde. Burada ona çok iyi bakıyoruz" dedi.

"Koruma altındalar"

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarete gelen hayvan sever Özhan Sındıraç ise "Kuşadası gibi medeni ve çağdaş bir yerde böyle bir durumla karşılaşmak çok üzüntü verici. Sokak hayvanlarının bir can taşıdığını ve devletin koruması altında olduklarını unutmayalım. Yavru köpeğimize sahip çıkan barınak ekibine çok teşekkür ederim, iyi ki varlar" diye konuştu.

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