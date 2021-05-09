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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir

İHA

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ‘Anneler günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajda “Sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın en güzel ve özel örneği anneliktir. Peygamber Efendimizin Hadisi Şeriflerine konu olmuş olan “Cennet, annelerin ayakları altındadır.” ifadesi anneliğin ne kadar yüce bir anlam taşıdığının en anlamlı özetidir” diyerek mutlu bir ailenin yapı taşının anneler olduğunu söyledi.
Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşlarının anneler olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, açıklamasında “Büyüklere hürmeti temel alan bir medeniyetin mensubu olarak özellikle annelerimizi üzecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bilakis annelerimize hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu hissettirmeli, onları el üstünde tutmalıyız. Biliyoruz ki anne, evlatlarının en kıymetli sığınağıdır. Tam kapanma sürecinin yaşandığı, Kovid19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, belki de anne özlemiyle yaşıyoruz. Ancak sadece bugün değil, her gün annelerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi hissettirmemiz için bir vesile. Sabırla ve metanetle zor günleri atlattığımızda; annelerimizin ellerine koşacak, onlara kucak dolusu sevgimizle sarılacağız. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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