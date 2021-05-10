Efeler Kaymakamı Şahin, trafik kontrol noktalarını denetledi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler ilçesinde trafik kontrol kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 43 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek olan tam kapanma süreci sürüyor. Tam kapanma süreci boyunca kısıtlı meslek dallarında çalışmak zorunda olan kişilere muafiyet belgesi verilirken, vatandaşlar da evlerine en yakın bakkal ve marketlerden kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor. Tam kapanma sürecinde denetimleri sıkılaştıran güvenlik güçleri oluşturdukları kontrol noktaları ile muafiyet kontrolü yapıyor. Bu kapsamda Aydın'ın Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin ilçedeki trafik kontrol noktalarındaki denetimlere katıldı. Bir süre kendisi de muafiyet kontrolü yapan Kaymakam Şahin, vatandaşlara Korona virüs ile mücadelenin önemini hatırlattı. Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes'ten gerçekleştirdikleri denetimler hakkında bilgi alan Şahin, polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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