Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor

İHA

Tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışmalar sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından D12 drenaj kanalında tarım arazilerini taşkınlardan koruyacak olan yatak temizlik çalışması sürüyor.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Tarım alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile çiftçilerin yüzünü güldüren DSİ, Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan D12 drenaj kanalında yatak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Müdürlüğün kendi imkanlarıyla yapılan çalışma sonlandırıldığında vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından tarım arazilerinin taşkından korunacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Kaymakamı Şahin, trafik kontrol noktalarını denetledi
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin, trafik kontrol noktalarını ...
Nazilli’de 15 kişi kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 15 kişi kumar oynarken yakalandı
Aydın Valisi Aksoy’un Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un Engelliler Haftası mesajı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır ...
Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu yuvaların yapı taşı annelerdir
YEREL HABERLER AK Parti Aydın Milletvekili Savaş; Sağlıklı ve mutlu ...
Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
Başkan Atay’dan Çölyak Hastalarına glütensiz gıda paketi
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan Çölyak Hastalarına glütensiz gıda ...
Kuşadası Belediyesi’nden kulakları kesilen yavru köpeğe şefkat eli
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden kulakları kesilen yavru ...
Kuşadası’nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yavru köpeğin kulağını kesip yola ...
Aydın filede Anna Nicoletti'yi açıkladı
YEREL HABERLER Aydın filede Anna Nicoletti'yi açıkladı
Kulakları jiletle kesilen yavru köpek sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kulakları jiletle kesilen yavru köpek sağlığına ...
Engelli oğluna 30 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor Oğlunun elini yıllardır hiç bırakmadı
YEREL HABERLER Engelli oğluna 30 yıldır hem annelik hem babalık ...
Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
YEREL HABERLER Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ...
Nazilli’de pazaryerleri denetlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de pazaryerleri denetlendi
Vali Aksoy'un '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy'un '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' mesajı
Aydın Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ...
Başkan Kaplan'dan Anneler Günü’ne özel video
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'dan Anneler Günü’ne özel video
Başkan Çerçioğlu Anneler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu Anneler Günü'nü kutladı
Aydın Valisi Aksoy’un Anneler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un Anneler Günü Mesajı
Köşk Belediye Başkanı Güler'den 'Anneler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Köşk Belediye Başkanı Güler'den 'Anneler Günü' mesajı
Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Nazilli Belediye Başkanı Özcan, bayram öncesi sevindirdi
YEREL HABERLER Nazilli Belediye Başkanı Özcan, bayram öncesi ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 'Anneler Günü' mesajı
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 'Anneler Günü' mesajı