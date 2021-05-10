Aydın BŞB'de Szakmary imzaladı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaştığı Macar smaçör Greta Szakmary'i renklerine bağladı. Aydın ekibi, Macaristan Milli Takımı'nın kaptanı 30 yaşındaki Greta Szakmary ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Almanya'da Schweriner SC ekibinin kaptanı olarak görev yapan Szakmary, kariyerinde 3 Macaristan Ligi, 3 Macaristan Kupası, 1 Almanya Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-05-10 12:50:32



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