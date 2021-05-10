Kısıtlama vatandaş kuyruğuna engel olamadı

Aydın'da tam kapanma döneminde çeşitli işlemleri için PTT Aydın Merkez Şubesi'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü son bulacak olan tam kapanma dönemi sürüyor. Bu süreçte PTT Aydın Merkez Şubesi emekli maaşı başta olmak üzere çeşitli işlemler için vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önüne gelen vatandaşlar, bina önünde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta zaman zaman sosyal mesafe unutulurken, polis ekipleri de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınırlı sayıda vatandaşın şubeye alındığı işlemler sırasında işlemlerini tamamlayan vatandaşlar zaman kaybetmeden evlerinin yolunu tuttu.

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